Игнатьев подвел итоги первой половины сезона в РПЛ

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал первую половину сезона в Российской премьер-лиге.

«В этом году в чемпионате не было заведомо аутсайдеров. Все команды физически подготовлены и не проигрывают друг другу в борьбе, они хорошо мотивированы. Естественно, у некоторых клубов уровень мастерства заметно выше. Но в целом это приятный и отрадный момент, что мы, например, не знаем, как сыграет «Балтика» в том или ином матче. Мы все время ждем каких-то сюрпризов. Это не значит, что весь российский чемпионат вырос, но футболисты хотят проявляться и добиваться результата — это однозначно», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

После 16 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 33 очками. «Краснодар», идущий на второй строчке, отстает на 1 очко.