Игнатьев считает, что «Спартак» имеет больше шансов на успех в матче с «Крыльями Советов»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о предстоящем матче «Крылья Советов» — «Спартак» в 30-м туре РПЛ.

«Нужно учитывать, что «Крылья Советов» находятся в зоне досягаемости, они могут оказаться за бортом. При их хорошей и отлаженной игре они рискуют остаться вне премьер-лиги. Я имею в виду их участие в переигровке за право остаться в высшем дивизионе. Самарцы сделают все ради дополнительных очков. Но в данной ситуации «Спартак» имеет больше шансов и преимуществ. У них квалифицированнее игроки. Красно-белые могут выдать необходимый продукт на-гора в последнем матче сезона и занять почетное второе место», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, «Крылья» набрали 29 очков и идут на 13-й строчке.

Команды сыграют 3 июня. Начало — в 17.00 мск.