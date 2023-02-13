Гус Хиддинк «Может ли Жирков стать тренером? Он способен на многое»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решении защитника Юрия Жиркова завершить карьеру игрока.

«Жирков — один из сильнейших игроков в истории России. Очень рад, что мне довелось работать с таким талантливым футболистом. Может ли Жирков стать тренером? Вам лучше об этом спросить самого Юрия, не могу отвечать за него. Но он способен на многое», — приводит «РБ Спорт» слова Хиддинка.

12 февраля Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры. За сборную сборной России он провел 104 матча, в которых забил два мяча. В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».