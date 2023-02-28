Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о запуске проекта «Лига легенд».

«Абсолютно положительно отношусь к этому турниру. Мы должны понимать, что у нашего футбола есть история, которую мы не должны забывать, без прошлого никогда ничего не будет в будущем. Мне кажется, что это очень интересный турнир не только для самих игроков, которые будут с большим удовольствием участвовать, но и для зрителей, и молодого поколения. Ведь для многих игроки «Спартака», «Динамо» и других команд являются примерами для подражания. Такие турниры нужно проводить как можно чаще в каждом регионе Российской Федерации. Это популяризирует футбол», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил о том, что РФС планирует запуск проекта «Лига легенд» матчем с участием ветеранов московского «Динамо» и сборной России.