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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал для «СЭ» неудачи «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.
«Команда попала в убойную ситуацию. Мало говорить о кризисе, «Локомотив» находится в тяжелейшем положении. Это наследие иностранного легиона, который там работал. Нужно быстрее от него избавляться и провести вторую часть сезона на высоком уровне. Есть и молодые, и опытные игроки. Нужно провести глубокий анализ таких результатов по окончанию первой части сезона. Уверен, что «Локомотив» поправит свое положение. В этом нет сомнений. Самое главное, чтобы у команды был тренер с опытом, который может правильно управлять игроками», — сказал Газзаев «СЭ».
«Локомотив» потерпел семь поражений в последних восьми матчах в РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 15 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования