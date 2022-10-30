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Сегодня, 13:38

Газзаев — о кризисе «Локомотива»: «Это наследие иностранного легиона»

Газзаев прокомментировал неудачи «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал для «СЭ» неудачи «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

«Команда попала в убойную ситуацию. Мало говорить о кризисе, «Локомотив» находится в тяжелейшем положении. Это наследие иностранного легиона, который там работал. Нужно быстрее от него избавляться и провести вторую часть сезона на высоком уровне. Есть и молодые, и опытные игроки. Нужно провести глубокий анализ таких результатов по окончанию первой части сезона. Уверен, что «Локомотив» поправит свое положение. В этом нет сомнений. Самое главное, чтобы у команды был тренер с опытом, который может правильно управлять игроками», — сказал Газзаев «СЭ».

«Локомотив» потерпел семь поражений в последних восьми матчах в РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 15 матчах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
2
1
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