Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал для «СЭ» неудачи «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

«Команда попала в убойную ситуацию. Мало говорить о кризисе, «Локомотив» находится в тяжелейшем положении. Это наследие иностранного легиона, который там работал. Нужно быстрее от него избавляться и провести вторую часть сезона на высоком уровне. Есть и молодые, и опытные игроки. Нужно провести глубокий анализ таких результатов по окончанию первой части сезона. Уверен, что «Локомотив» поправит свое положение. В этом нет сомнений. Самое главное, чтобы у команды был тренер с опытом, который может правильно управлять игроками», — сказал Газзаев «СЭ».

«Локомотив» потерпел семь поражений в последних восьми матчах в РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 15 матчах.