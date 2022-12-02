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Сегодня, 01:25

Бывший тренер «Сочи» Гаранин объяснил, почему команда неудачно провела осеннюю часть сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин объяснил, почему команда под его руководством неудачно провела осеннюю часть сезона.

«Команда должна быть выше. И по уровню футболистов, и по притязаниям, и по моим оценкам. Да, ведущие футболисты у нас получали травмы, как будто что-то навалилось на нас. Выпадали важные игроки, это проблема. Будь все в хорошем состоянии — уверен, что «Сочи» мог и может претендовать на места гораздо выше.
Второе место в прошлом сезоне — это пик, который команда уже прошла? Конечно, потеря Родригао и Кассьерры не прошла безболезненно, но, поверьте, в «Сочи» хорошие футболисты, а Крис Нобоа — это просто топ. Я очень рад, что у меня появилась возможность поработать с этим игроком, пусть и не так много, как хотелось. «Сочи» должен быть и будет выше», — сказал Гаранин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров сезона-2022/23.

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Сенегал
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2
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C 22.11 13:00
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2
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0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
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0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
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0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
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Гана
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G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
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2
0
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Уэльс
Иран
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0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
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2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.20 X 4.10 П2 1.84
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
-
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Бывший тренер «Сочи» Гаранин о Нобоа: «Крис — лучший футболист РПЛ. Он может играть с закрытыми глазами»