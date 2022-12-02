Бывший тренер «Сочи» Гаранин объяснил, почему команда неудачно провела осеннюю часть сезона

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин объяснил, почему команда под его руководством неудачно провела осеннюю часть сезона.

«Команда должна быть выше. И по уровню футболистов, и по притязаниям, и по моим оценкам. Да, ведущие футболисты у нас получали травмы, как будто что-то навалилось на нас. Выпадали важные игроки, это проблема. Будь все в хорошем состоянии — уверен, что «Сочи» мог и может претендовать на места гораздо выше.

Второе место в прошлом сезоне — это пик, который команда уже прошла? Конечно, потеря Родригао и Кассьерры не прошла безболезненно, но, поверьте, в «Сочи» хорошие футболисты, а Крис Нобоа — это просто топ. Я очень рад, что у меня появилась возможность поработать с этим игроком, пусть и не так много, как хотелось. «Сочи» должен быть и будет выше», — сказал Гаранин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров сезона-2022/23.