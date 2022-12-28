Гаранин: «Сочи» остался в моем сердце. У меня с клубом очень хорошие отношения»

Сегодня, 13:55
Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал «СЭ» об уходе из клуба.
«Я закрыл эту тему. Благодарен клубу за этот период и колоссальный опыт. У меня очень хорошие отношения с клубом. Мы внутри все обсудили. «Сочи» остался частичкой моего сердца, но дальше мы идем разными дорогами. Такое бывает», — сказал Гаранин «СЭ».
Гаранин работал в «Сочи» с июня 2022 года и был уволен в ноябре. Команда занимает девятое место в таблице РПЛ с 25 очками в 17 матчах.
Ранее специалист рассказал «СЭ», что в ближайшие дни может определиться с новым клубом.