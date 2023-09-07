Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:20

Гаранин: «После 0:7 от «Зенита» не общались с Ротенбергом два дня»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Вадим Гаранин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в интервью «СЭ» рассказал подробности своего ухода из клуба.

— В какой момент все сломалось?

— После поражения от «Зенита» (0:7). У нас пошли неудачи, серия без побед. И я посчитал, что мой уход встряхнет команду. Наверное, эти ошибки можно было бы исправить. И сейчас я понимаю, как это сделать. В тот момент это был тяжелейший шаг. Мне не хотелось уходить. Но я посчитал, что для клуба так будет лучше. К сожалению, не помогло. От этого еще грустнее. Но я продолжаю считать, что с моей стороны это был мужской поступок.

— Как вы сообщили об этом Ротенбергу?

— По телефону. Разговор прошел совершенно нормально. Мы все обсудили, он меня понял.

— Вы сказали, он поддержал вас после разгрома от «Зенита».

— Мы не общались два дня. Иногда после таких игр даже с родными и близкими не хочется разговаривать — появляется желание уйти в себя. Просто хотелось побыть наедине с самим собой. Представляю, как сложно было Борису Романовичу. Он просто потом сам мне набрал. И, знаете, крылья вырастают после таких слов, которые были произнесены! Но в той ситуации я посчитал, что для команды будет лучше, если я уйду.

Вадим Гаранин. «Я вел переговоры с «Динамо», но они выбрали Личку — хочу, чтобы у Марцела все получилось!» Интервью Вадима Гаранина

Гаранин был уволен с поста старшего тренера «Сочи» в начале ноября 2022 года, 52-летний специалист проработал в клубе РПЛ несколько месяцев, а в январе вернулся в красноярский «Енисей».

В августе специалист вошел в тренерский штаб «Балтики-БФУ» — фарм-клуба одноименной команды из Калининграда, которая выступает во второй лиге.

ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
Вадим Гаранин
2
Обсудить
Читайте также
Всемирное антидопинговое агентство пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024
Белорусская теннисистка Соболенко станет новой первой ракеткой мира
В Ростове-на-Дону на месте падения беспилотника введен режим ЧС
Bloomberg заявило о выработке единого подхода G20 по конфликту на Украине
Рожков сообщил о намерении Паралимпийского комитета навсегда исключить РФ
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаранин не удивился поражению «Енисея» от «Факела» в стыковых матчах: «Две разные по классу команды»

Гаранин ответил на вопрос, является ли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»