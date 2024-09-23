Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:35

Бывший тренер «Спартака» Абаскаль прогулялся по центру Москвы

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опубликовал в своих соцсетях фото с прогулки по центру Москвы.

В субботу, 21 сентября, «Гранада» объявила об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. После увольнения из испанского клуба 35-летний специалист прибыл в Россию. В воскресенье он посетил матч 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России-2022/23.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Глушакова перевели в дубль «Химок»
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
«Динамо» в ярости от судейства, Абаскаль вернулся в «Спартак» и принес неудачу, Зобнин повздорил с Тюкавиным. Что произошло после старейшего дерби России
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Сегодня
Вчера
Неделя