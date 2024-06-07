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Сегодня, 00:31

Гунько — о «Спартаке»: «Станкович знает, как приводить команду к трофеям»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о перспективах Деяна Станковича в московском клубе.

«Не думаю, что со Станковичем будет хуже, чем с Абаскалем, — цитирует Гунько «РБ Спорт». — У него за спиной есть опыт чемпионства, он знает, как приводить команду к трофеям. Это очень важно. Все будет зависеть от результата и от того, как у него пойдет в самом начале в «Спартаке». У Деяна будет поддержка от руководства, болельщиков».

45-летний специалист подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года. Серб проведет первую тренировку с командой 21 июня в Тарасовке.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
Дмитрий Гунько
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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