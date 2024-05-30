Каррера сообщил о примирении с Глушаковым: «Поговорили и все прояснили»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал «СЭ» совместное фото с экс-капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.

Футболист опубликовал снимок с итальянским специалистом в своем Telegram-канале.

«Мы с Глушаковым помирились? Да, мы поговорили и все прояснили. Все хорошо, это была случайная встреча!» — сказал Каррера «СЭ».

Массимо Каррера тренировал «Спартак» с июля 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

В сентябре 2018 года, за месяц до своей отставки, Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от работы с основным составом «Спартака». Футболисты вернулись в основную группу после ухода итальянца.