Рианчо назвал Промеса легендой российского футбола

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал сотый гол Квинси Промеса за «Спартак».

Нидерландский форвард отметился дублем в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2). Первый забитый в этой встрече мяч стал 100-м для Промеса за красно-белых.

«Поздравляю Квинси Промеса с таким достижением, сто мячей за «Спартак»! Он легенда российского футбола! Хотя в России много легенд футбола», — сказал Рианчо «СЭ».

В текущем сезоне Промес сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.