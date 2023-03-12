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Сегодня, 11:07

Рианчо назвал Промеса легендой российского футбола

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал сотый гол Квинси Промеса за «Спартак».

Нидерландский форвард отметился дублем в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2). Первый забитый в этой встрече мяч стал 100-м для Промеса за красно-белых.

«Поздравляю Квинси Промеса с таким достижением, сто мячей за «Спартак»! Он легенда российского футбола! Хотя в России много легенд футбола», — сказал Рианчо «СЭ».

В текущем сезоне Промес сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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