Рианчо: «Промес сейчас лучший игрок не только «Спартака», но и всего чемпионата России»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отметил хорошую работу селекционного отдела красно-белых за переход нападающего Квинси Промеса.
«Я целую руки каждому селекционеру «Спартака». Именно благодаря ним Квинси Промес вернулся в Москву, сейчас в отличном настроение и забивает много важных голов.
Это сейчас лучший игрок не только «Спартака», но и всего чемпионата России. Обидно, что такой футболист не поедет на Чемпионат мира в Катар. Но, опять же, я уважаю решение тренерского штаба сборной Голландии», — сказал Рианчо Sport24.
В нынешнем сезоне РПЛ Промес забил 13 голов и возглавляет список бомбардиров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования