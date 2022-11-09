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Рианчо — о конфликтах с Каррерой: «У меня есть характер, который я не намерен менять»

Рианчо отреагировал на слова Карреры о стычках со специалистом во время работы
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Рауль Рианчо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Массимо Карреры о стычках со специалистом во время работы.

«Я всегда работал на 100% посвящая свое время тренеру и команде. Я работал над тем, что оставили! Для меня все прошло не так уж плохо! Мне не нравится быть тренером, который нужен чтобы выставлять фишки на поле! Все тренеры, с которыми я работал, знают, что если мне что-то не нравится, я говорю это в лицо. Это лучше, чем иметь помощника, который всегда с тобой соглашается. У меня есть свой характер, который может не нравится. Но я не намерен это менять», — сказал Рианчо «СЭ».

Ранее Каррера в интервью «СЭ» негативно оценил работу с Рианчо в «Спартаке». По словам итальянца, его ошибкой стало то, что он дал Раулю слишком много свободы.

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «Пожму руку Глушакову. Но только он знает, специально ли не забил «Тосно». Интервью Карреры о «Спартаке»

ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
Рауль Рианчо
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