Рианчо: «Зениту» нужно развиваться, если он хочет снова выиграть чемпионат"

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос сколько «Зенит» может побеждать в чемпионате России.

«Поздравляю «Зенит» и его великого тренера Сергея Семака! Я не могу сказать, что нужно другим командам для победы в чемпионате. Футбол — это постоянная эволюция, «Зениту» нужно развиваться, если он хочет снова выиграть чемпионат, я уверен, что Семак будет думать об этой эволюции. Остальные команды должны будут сделать то же самое!» — сказал Рианчо «СЭ».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.