Рианчо: «Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом перед матчами или курить сигареты»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своих принципах работы. По словам испанца, тренер не должен ничего навязывать футболистам.

«В вопросе взаимоотношений футболистов с их вторыми половинами я всегда придерживался правила — не лезть в личную жизнь. Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом перед матчами. Или курить сигареты. С этим ничего не сделаешь, нет смысла что-то запрещать.

Насильно в этом мире ничего не изменить. Важно воспитывать и обучать игроков, а не диктовать что-то против их воли. Что касается физической нагрузки во время занятий сексом, все футболисты — взрослые и ответственные люди, у них нет цели перегружать свой организм, чтобы потом плохо играть. Поэтому меня этот вопрос никогда не заботил», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Испанец возглавлял «Спартак» осенью 2018 года после того, как руководство клуба отправило в отставку Массимо Карреру.