Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:07

Рианчо: «Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом перед матчами или курить сигареты»

Рианчо заявил, что не запрещал игрокам «Спартака» заниматься сексом перед матчами
Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своих принципах работы. По словам испанца, тренер не должен ничего навязывать футболистам.

«В вопросе взаимоотношений футболистов с их вторыми половинами я всегда придерживался правила — не лезть в личную жизнь. Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом перед матчами. Или курить сигареты. С этим ничего не сделаешь, нет смысла что-то запрещать.

Насильно в этом мире ничего не изменить. Важно воспитывать и обучать игроков, а не диктовать что-то против их воли. Что касается физической нагрузки во время занятий сексом, все футболисты — взрослые и ответственные люди, у них нет цели перегружать свой организм, чтобы потом плохо играть. Поэтому меня этот вопрос никогда не заботил», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Испанец возглавлял «Спартак» осенью 2018 года после того, как руководство клуба отправило в отставку Массимо Карреру.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-ya-ne-zapreshhal-futbolistam-spartaka-zanimat-sya-seksom-i-kurit-sigarety-pered-matchami/
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Отношения с российскими должностными лицами неприемлемы». Карпин стал участником скандала из-за ужина с игроками сборной Эстонии
Australian Open проигнорировал антироссийские призывы. В Мельбурне не запретят играть нашим теннисистам
Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Спартак» возьмет Тавареша, «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, «Бавария» подпишет Зоммера
Джикия о Бакаеве: «Как за друга — грустно. Но как за игрока «Зенита» — без разницы»
Джикия уверен, что Абаскаль не бросит «Спартак»
Джикия назвал главное качество Абаскаля в работе с командой: «В предыдущие сезоны этого не хватало»
Агент Ильи Агапова рассказал подробности о переходе футболиста в ЦСКА
Джикия назвал трех футболистов, чьи неудачи в «Спартаке» стали для него большой неожиданностью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джикия — о просьбе «Зенита» наказать Промеса: «Слышал, что и на меня они искали что-то»