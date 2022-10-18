Рианчо: «Соболев и Промес были бы хорошей связкой в ла лиге, как Бензема и Роналду»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что нападающие красно-белых Александр Соболев и Квинси Промес смогли бы играть в чемпионате Испании.

«Спартак» в последнее время набрал сумасшедший ход. Видно, что футболисты и тренерский штаб — профессионалы своего дела. Почти каждый футболист «Спартака» способен заиграть в Испании. Особенно я бы выделил Соболева и Промеса. Они бы были хорошей связкой в ла лиге, как Бензема и Роналду, — цитирует Sport24 Рианчо. — Что касается Гильермо Абаскаля, то это молодой специалист новой испанской школы тренеров. Он ставит содержательный, зрелищный и атакующий футбол. Если Абскаль заставил так играть «Спартак», то сможет это сделать почти с любой командой ла лиги".

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 13 туров.

В следующем туре красно-белые сыграют с «Химками» в воскресенье, 23 октября.