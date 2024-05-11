Бывший тренер «Спартака» Рианчо сравнил стоимость жизни в Москве и в Мадриде

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил стоимость жизни в Москве и Мадриде.

«Москва очень дорогая по сравнению с другими городами России. Мадрид также очень дорогой по сравнению с другими городами Испании. В этих столицах всегда были заоблачные цены по сравнению с другими городами. Верно также и то, что зарплаты в этих городах выше, чем в других.

В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде, но это зависит от образа жизни. Я строгий человек, мне не нужно много денег. Самое дорогое, что покупал в Москве — русские матрешки. Не помню их цену, но они были отличного качества», — приводит Sport24 слова Рианчо.

Рианчо работал в тренерском штабе «Спартака» с июня 2018 года по ноябрь 2018 года. В период с октября по ноябрь 2018 года испанец был исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Массимо Карреры. Под его руководством красно-белые провели 6 матчей, одержали 2 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.