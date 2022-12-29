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Сегодня, 14:34

Рианчо: «Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в азиатском футболе»

Мария Гусева
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Будет фантастично, если при переходе российского футбола в АФК местные клубы будут участвовать в международных турнирах, — цитирует Sport24 Рианчо. — Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в азиатском футболе. Наконец-то мы увидим «Спартак» в азиатской Лиге чемпионов. Уверен, что с таким составом и главным тренером красно-белые одержат победу в этом турнире».

Ранее сообщалось, что заседание исполкома, на котором будет рассмотрен вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию, состоится в пятницу, 30 декабря.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: Sport24
Футбол
РФС
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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