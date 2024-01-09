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Сегодня, 09:30

Тедеско назвал факторы гегемонии «Зенита» в РПЛ: «Хорошие игроки и солидный бюджет»

Бывший тренер «Спартака» Тедеско назвал факторы гегемонии «Зенита» в РПЛ
Микеле Антонов
Корреспондент
Доменико Тедеско и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Конечно, если ты пять раз подряд выигрываешь золото, должна быть причина. У Питера хорошие игроки, которые дают качество, и солидный бюджет. Думаю, клуб проделал отличную работу», — сказал Тедеско «СЭ».

Бывший тренер «Спартака» также ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» по примеру «Зенита» покупать дорогих легионеров:

«В мое время лимит на легионеров обязывал выпускать пятерых россиян в стартовом составе. Потом все поменяли. Сложно сказать, у каждого правила есть достоинства и недостатки. Из того, что я увидел в РПЛ, могу сказать: здесь есть много хороших россиян. Например, я помню, что, когда мы играли с тульским «Арсеналом», у них был очень хорош Лесовой. Многие юные российские игроки могли быть конкурентоспособными в РПЛ. Сборная до 21 года была очень сильной в то время. Поэтому нужно давать шанс молодежи, у нее большой потенциал. В России отличная футбольная школа.

Не всегда нужны иностранцы. Конечно, можно привезти двух-трех легионеров, в любом чемпионате это пойдет только в плюс. В бундеслиге, например, есть как легионеры, так и хорошие доморощенные игроки", — добавил Тедеско.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

С февраля 2023 года Тедеско тренирует сборную Бельгии. Кроме того, ранее он работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Доменико Тедеско. «Я до сих пор большой фанат «Спартака». Интервью Тедеско — о России, Федуне и словах о бане от УЕФА

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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