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Сегодня, 10:30

Тедеско сравнил «Спартак» с семьей: «Разговариваю даже с теми, кто ухаживал за газоном»

Бывший тренер «Спартака» Тедеско сравнил красно-белый клуб с семьей
Микеле Антонов
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал об отношении к московскому «Спартаку».

«Для меня это самая важная вещь. Конечно, есть результаты, но когда ты уходишь из клуба и о тебе говорят в хорошем ключе, это главное. Что касается моих воспоминаний... Для меня «Спартак» — это семья: великолепное время, великолепный клуб, великолепные люди. У меня до сих пор осталось очень много хороших друзей как в самом клубе, так и в Москве», — сказал Тедеско «СЭ».

Немецкий специалист также рассказал, с кем из стана красно-белых поддерживает общение.

«Конечно, разговариваю с игроками, близкими к клубу людьми, даже с теми, кто ухаживал за газоном или занимался экипировкой. Там были поистине фантастические люди», — добавил Тедеско.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

С февраля 2023 года Тедеско тренирует сборную Бельгии. Кроме того, ранее он работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Доменико Тедеско. «Я до сих пор большой фанат «Спартака». Интервью Тедеско — о России, Федуне и словах о бане от УЕФА

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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Источник: Ахметов прошел медосмотр перед завершением трансфера в «Зенит»