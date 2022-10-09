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Сегодня, 18:46

Гладилин о третьей победе красно-белых подряд: «Спартаковский дух» и сочетание традиций команды"

Гладилин прокомментировал третью победу «Спартака» подряд
Руслан Минаев

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу красно-белых над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.

«Игра очень хорошая! Обе хорошие команды, играли в открытый футбол, показали приличный уровень игры, а болельщикам было приятно наблюдать за игрой.

Третья волевая победа «Спартака» в сезоне? Видимо, действительно «спартаковский дух» и сочетание традиций команды. Абаскаль начинает ими проникаться. Следующий этап для «Спартака». В следующем туре игра с ЦСКА, значит в следующей игре надо побеждать армейцев, чтобы навязать борьбу «Зениту», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10340534-gladilin-vidimo-abaskal-nachinaet-pronikatsya-spartakovskim-duhom.html
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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