Бородюк: «Конкуренция за золотые медали РПЛ? Ее нет!»

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Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос «СЭ» о чемпионской гонке в РПЛ.
«Конкуренция за золотые медали РПЛ? Ее нет! «Зенит» выиграет чемпионат благодаря бразильцам. «Спартак» и «Ростов» будут бороться за медали. Пока бразильцы в «Зените», то они решают стиль игры. Думаю, что «Зенит» вне конкуренции, потому что бразильцы играют определяющую роль в команде. Поэтому, наверное, и в этом году они станут чемпионами. «Спартак» конкурировать может, но пока петербуржцы вне конкуренции. Они могут не стать чемпионами только по своей вине», — сказал Бородюк «СЭ».
После 17 туров «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.
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