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Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от выступления команды во второй части сезона.
«Я признателен и в футбольном, и в человечком плане тем ребятам, которые выиграли в ФНЛ. Сейчас там практически новая команда. Единственное, что могу сказать — то, что есть определенная уверенность, что эта команда не вылетит. Они должны использовать свой шанс. С основными конкурентами они будут играть дома. Если посмотреть по календарю, то у «Торпедо» есть шанс остаться в РПЛ. Желаю команде остаться в премьер-лиге», — сказал Бородюк «СЭ».
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.
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