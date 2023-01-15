Бородюк — о «Торпедо»: «Есть определенная уверенность, что эта команда не вылетит»

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от выступления команды во второй части сезона.

«Я признателен и в футбольном, и в человечком плане тем ребятам, которые выиграли в ФНЛ. Сейчас там практически новая команда. Единственное, что могу сказать — то, что есть определенная уверенность, что эта команда не вылетит. Они должны использовать свой шанс. С основными конкурентами они будут играть дома. Если посмотреть по календарю, то у «Торпедо» есть шанс остаться в РПЛ. Желаю команде остаться в премьер-лиге», — сказал Бородюк «СЭ».

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.