Бородюк: «Уход Баринова? Незаменимых в футболе нет!»

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Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».
«Уход Баринова? Незаменимых в футболе нет! Главное, чтобы «Локомотив» хорошо сработал на трансферном рынке. У них есть финансы на это. Конечно, уход ключевого игрока всегда имеет какое-то определяющее значение. Ну, уйдет, будет играть другой футболист. «Локомотив» не вылетит и без Баринова? Сложно сказать вылетят или не вылетят. Можно вылетать и с хорошими футболистами», — сказал Бородюк «СЭ».
26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.
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Основные источники исследования