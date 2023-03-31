Тарханов считает, что двойные премиальные не помогут «Торпедо»

Бывший тренер «Торпедо» Александр Тарханов отреагировал на информацию о том, что до конца сезона игроки клуба будут получать двойные премиальные за победу в матчах РПЛ.

«Премия никогда не помогает. Помогает мастерство игроков и командные действия. Можно платить миллионы, а если они не умеют играть, что толку? Конечно, это дополнительный стимул, но он не дает преимущества над соперником», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.

После 20 туров автозаводцы занимают последнее 16-е место в РПЛ, имея в своем активе 10 очков. Отставание от зоны стыковых матчей — 7 очков.

В ближайшем туре черно-белые с «Ростовом». Матч пройдет 2 апреля в Ростове-на-Дону. Начало запланировано на 19.00 по московскому времени.