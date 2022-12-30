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Сегодня, 15:59

Бывший тренер вратарей ЦСКА Чанов: «Надеюсь, Лантратов в «Локомотиве» будет основным»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал переход вратаря «Химок» Ильи Лантратова в «Локомотив».

«Я считаю, что это правильный шаг, «Локомотив» есть «Локомотив». Лантратов за последний год показал хорошие игры, но были какие-то моменты не совсем. Это правильный шаг, пойдет на пользу ему и клубу тоже. Сейчас три вратаря в железнодорожниках. Худяков еще молодой, Гильерме уже 37 лет, возраст Лантратова как раз получается между ними, средний возраст. Есть возможность расти еще для Ильи, по возрасту получается неплохая тройка голкиперов.
Я не уверен, что после перехода Лантратова Худякова отдадут в аренду, потому что идеальный вариант в команде — это три вратаря. Надо разобраться, кто будет первым номером, кто второй, а кто третий. Я надеюсь, что Лантратов будет первым номером», — приводит Metaratings слова Чанова.

«Локомотив» объявил о переходе Лантратова в клуб в пятницу, 30 декабря. 27-летний россиянин подписал контракт с клубом на 3,5 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-vratarei-cska-chanov-nadeyus-lantratov-budet-pervym-nomerom-v-lokomotive-217242/
Вячеслав Чанов
Илья Лантратов
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