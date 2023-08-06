Чанов о Мандрыкине: «Веня был прекрасным человеком, всегда был готов прийти на помощь»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на новость о смерти экс-вратаря красно-синих Вениамина Мандрыкина.

В воскресенье, 6 августа стало известно, что Мандрыкин умер в возрасте 41 года.

«Земля ему пухом. Вы знаете о его регалиях, он был кандидатом в сборную, первым вратарем ЦСКА. Всегда мог прийти на помощь, мог долго играть, но трагедия эта все перечеркнула. Мне Володя Габулов тогда позвонил, рассказал об этом. Надо отдать должное ЦСКА, который поддержал его, за что клубу отдельное спасибо. Что касается Вени, сложно что-то сказать кроме того, что он был прекрасным человеком», — приводит ТАСС слова Чанова.

Мандрыкин завершил карьеру в ноябре 2010 года в возрасте 29 лет из-за последствий ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Из-за травм футболист лишился возможности передвигаться самостоятельно.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, он выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».