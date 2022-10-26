Чанов ответил Орлову на критику Акинфеева: «Собака лает, а караван идет»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на слова телекомментатора Геннадия Орлова о том, что голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева пора подменить в воротах.

— Какие он там ошибки вообще увидел? Я думаю, что за этим наблюдают тренеры и им явно виднее, нужно ли подменить Акинфеева. Комментаторы всегда стараются что-то такое поймать жареное, чтобы на них обратили внимание. Комментаторов слушать не надо — лучше слушать тренеров. Если Акинфеева ставят в основной состав, то значит он этого заслуживает. Вы сами видите, я думаю, что уровень вратаря не падает. Поэтому тут не может быть таких разговоров.

— Смогли бы Тороп и Боков в будущем заменить Акинфеева?

— Я считаю, что вполне себе могут. Ребята тренируются с основной командой, получают даже некую практику. Тороп даже в Кубке России выходил и успешно стоял, так что все у ЦСКА с вратарями хорошо, будущее есть. К тому же, важный фактор, что с ними сейчас такой опытный вратарь как Акинфеев. Он — авторитет и хороший пример для подражания. Мне эти вратари нравятся, они тренируются с основным составом, а значит их уровень не подлежит сомнению.

— Если Федотов посадит Акинфеева на скамейку запасных, это может привести к конфликту?

— Да ну, какой конфликт, какая скамейка запасных? Знаете, есть такая пословица: «Собака лает, а караван идет». Вот, что я могу сказать про высказывание комментатора, — приводит слова Чанова «Спорт День за Днем».