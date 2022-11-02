Чанов о словах Божовича об украденном Кубке России: «Не помню, чтобы ЦСКА работал с судьями»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил Милодрагу Божовичу, который заявил, что Валерий Газзаев и Евгений Гинер украли у него Кубок России в 2008 году.
— Я думаю, что это неправильно. Уже давным-давно все прошло. Сейчас вспоминать, думать... Я помню игру, но не помню, что там было что-то подтасовано.
— Божович обвинил ЦСКА в работе с судьями.
— Я и говорю, я не помню, чтобы ЦСКА работал с судьями.
— Это попытка Божовича оправдать упущенный трофей или он действительно так считает?
— И первое, и второе. Мне кажется, время проходит и зачем ворошить прошлое? Если сейчас у кого-то спросить, мало кто вспомнит. Если бы что-то было, думаю, что об этом помнили, как руку Марадоны. Обычный матч, — цитирует Чанова «Спорт день за днем».
Под руководством Божовича «Амкар» вышел в финал Кубка России в 2008 году, где проиграл ЦСКА (2:2, 1:4 в серии пенальти). Главным арбитром той встречи был Станислав Сухина.
54-летний специалист также был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».
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