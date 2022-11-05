Бывший тренер «Зенита» не видит смысла в возвращении голкипера Лунева в команду

Бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов заявил, что возвращение в команду голкипера Андрея Лунева, выступающего сейчас в «Байере» из Леверкузена, не имеет смысла.

«Я не вижу причин брать в команду голкипера без игровой практики. Тем более Лунев ничем не лучше нынешнего первого номера «Зенита» Михаила Кержакова. Говорить о том, что вратарская позиция в этом случае будет усилена, не приходится. Другое дело, если бы к нам собрался Сафонов из «Краснодара». Тогда я бы сказал: «Ой, вот это супер!» — рассказал Стрепетов Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне Лунев сыграл только один матч за немецкий клуб. Его контракт с «Байером» истекает 30 июня 2023 года.