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Сегодня, 13:08

Бышовец: «Ситуация с Чистяковым крайне неприятно выглядит. Такое должно оставаться внутри клуба»

Бышовец заявил, что ситуация с Чистяковым в «Зените» выглядит крайне неприятно
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Вряд ли поражение от «Ахмата» скажется на чемпионских перспективах «Зенита». Слишком велик отрыв от конкурентов, слишком серьезное превосходство по составу. Но ситуация с Чистяковым крайне неприятно выглядит. Да, он допустил ошибку при голе. Но надо четко анализировать природу этой ошибки. Такое должно оставаться внутри клуба. И лишь главный тренер должен высказываться на эту тему, давать оценки своему футболисту» — приводит слова Бышовца «Известия».

В игре против «Ахмата» защитник Дмитрий Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником. 6 ноября генеральный директор «Зенита» заявил, что клуб вывел игрока из основного состава команды.

«Зенит» впервые проиграл в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.

Источник: https://iz.ru/1421566/aleksei-fomin/akhmat-ne-po-silam-zenit-proigral-pervyi-match-v-chempionate
Анатолий Бышовец
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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