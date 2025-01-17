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Сегодня, 19:20

Бывший тренер «Зенита» посоветовал Помазуну вернуться в «Урал»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт посоветовал 28-летнему голкиперу ЦСКА Илье Помазуну вернуться в «Урал».

Вратарь выступал в Екатеринбурге на правах аренды с августа 2020 года по февраль 2021-го и с июля 2021 по лето 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок может перейти в московский «Спартак».

«Главная проблема Помазуна — он практически весь сезон пропустил. Он долго не играет, и это большая проблема. Во-вторых, я не могу сказать, что он сильнее Максименко. Двоих же не поставишь? Илья должен понимать, выиграет он конкуренцию или нет. Думаю, что нет, учитывая игру Максименко. У Селихова даже больше шансов. За этот сезон Максименко очень прибавил, допускает меньше нелепых ошибок, выручает.

Помазун все время ездил по арендам, и в ЦСКА под Акинфеевым вырос Тороп. Очень интересный парень. Илье надо серьезно подумать над клубом, где он сможет выиграть конкуренцию. Я бы вообще посоветовал ему вернуться в «Урал». Его там все знают, он там здорово играл. Для вратаря, кстати, в данной ситуации нет большой разницы где выступать — в Первой лиге или РПЛ. Но в «Урале» он выиграет конкуренцию и будет постоянно играть», — сказал Рапопорт Legalbet.

Ранее в ЦСКА отстранили Помазуна от тренировок с командой. Помазун — воспитанник армейцев, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 милилонов евро.

Источник: Legalbet
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Илья Помазун
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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