Бывший тренер «Зенита» вспомнил гол Жиркова «Спартаку»

Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино в комментарии для «СЭ» пожелал Юрию Жиркову удачи и восхитился его голом в 2019 году. Сегодня, 12 февраля, бывший полузащитник питерцев объявил о завершении карьеры.

— Всегда с удовольствием вспоминаю этого игрока. Удачи ему в любом новом качестве! Когда я работал с ним в «Зените», Юрию уже было давно за 30. Его нагрузки дозировались, он объективно играл не так много, как в былые годы , но техника Жиркова и футбольный интеллект никуда не исчезли до последнего дня пребывания в команде. Это один из самых талантливых российских игроков, которых я видел за годы работы в России. А его супергол в ворота «Спартака» остался, думаю, в памяти у всех болельщиков «Зенита», кто был на том матче.

Вместе с «Зенитом» Жирков стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.