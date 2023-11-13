Бывший вице-президент «Локомотива» Белоус считает, что клуб продлит контракт с Дзюбой

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

Контракт с форвардом будет продлен в случае, если он наберет 12 результативных действий в этом сезоне. Сейчас Дзюба забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Выполнит ли Дзюба условие продления? Если травмы не случится, я думаю да, вполне. Стоит ли его продлевать? Если в клубе значительно не усилят позицию нападающего, то конечно стоит. У них ушел Изидор, и в принципе Дзюба полезен им. Но, конечно, надо им усиливать буквально все позиции, в том числе и на которой играет Дзюба», — цитирует Белоуса «Спорт день за днем».

Контракт 35-летнего Дзюбы с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.