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Сегодня, 20:00

Бывший вице-президент «Локомотива» Белоус считает, что клуб продлит контракт с Дзюбой

Руслан Минаев
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

Контракт с форвардом будет продлен в случае, если он наберет 12 результативных действий в этом сезоне. Сейчас Дзюба забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Выполнит ли Дзюба условие продления? Если травмы не случится, я думаю да, вполне. Стоит ли его продлевать? Если в клубе значительно не усилят позицию нападающего, то конечно стоит. У них ушел Изидор, и в принципе Дзюба полезен им. Но, конечно, надо им усиливать буквально все позиции, в том числе и на которой играет Дзюба», — цитирует Белоуса «Спорт день за днем».

Контракт 35-летнего Дзюбы с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

Источник: Спорт день за днем
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
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