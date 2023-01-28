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Белоус: «Уход Изидора в «Лион» — это большая потеря для «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал возможный переход нападающего железнодорожников Вильсона Изидора в «Лион».

Как стало известно «СЭ», 22-летний француз 29 января подпишет контракт с «Лионом». Футболист перейдет во французский клуб на правах аренды с опцией выкупа.

Для «Локомотива» уход Изидора — это большая потеря, — сказал Белоус «РБ Спорт». — Футболиста такого плана у железнодорожников больше нет. Календарь у «Локомотива» сложный, а до 12 места уже 6 очков. Все команды, которые в нижней части таблицы будут подтягиваться, готовиться и бороться за выживание.

— Хорошо, что футболист из РПЛ переезжает во французский чемпионат?

— Было бы хорошо, чтобы российский футболист уехал в лигу 1, а не легионер. Закономерно, что такой футболист, как Изидор переходит в «Лион».

В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-uhod-izidora-v-lion-e-to-bol-shaya-poterya-dlya-lokomotiva/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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