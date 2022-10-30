Бывший вице-президент «Ростова» Шикунов: «Команда достойна быть в топ-5 РПЛ»

Бывший вице-президент «Ростова» Шикунов считает, что клуб достоин быть в пятерке лучших в РПЛ

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поделился мнением об игре команды в этом сезоне РПЛ.

— «Ростов» будет в пятерке по итогам сезона?

— Мне хотелось бы. Они достойны такого результата.

— «Ростов» сильнее «Спартака»?

— Нет, потому что у красно-белых есть глубина состава, и подбор игроков у них лучше, — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

В этом сезоне РПЛ «Ростов» набрал 29 очков и находится на втором месте. Столько же имеют «Спартак» (есть матч в запасе) и ЦСКа.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют дома против «Динамо» 6 ноября.