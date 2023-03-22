Игнатьев: «Сложно утверждать, что «Торпедо» могло бы остаться в РПЛ, если бы не убрали Талалаева»

Бывший вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал уход Андрея Талалаева с поста главного тренера черно-белых.

«Торпедо» начало валиться не сегодня. Но сейчас оно нащупывает свою игру и дарит болельщикам хотя бы минимальный позитив. В настоящий момент автозаводцы больше не являются мальчиками для битья. Все стало гораздо лучше. Конечно, сложно утверждать, что они могли бы остаться в РПЛ, если бы не убрали Талалаева. Во всяком случае, были заметны плоды его работы, он выстроил отношения с футболистами», — сказал Игнатьев RT.

Под руководством Талалаева с октября 2022 года автозаводцы провели 12 матчей, одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели девять поражений.

В настоящий момент москвичи занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков по итогам 20 туров.