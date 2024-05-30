Бывший вице-президент «Урала» Ефремов об отставке Гончаренко: «Ситуация была предсказуема, к этому шло»

Бывший вице-президент «Урала» Игорь Ефремов прокомментировал решение клуба уволить Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

46-летний белорус был отправлен в отставку в четверг, 30 мая — на следующий день после поражения команды из Екатеринбурга от «Акрона» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

«В «Урале» есть президент клуба, который все время говорил, что его все полностью устраивает. Поэтому что я могу прокомментировать? У меня есть мнение о том, что происходит в клубе, но к увольнению Гончаренко оно никакого отношения не имеет. Одно лишь могу сказать: там все было предсказуемо. Я понимаю, что все сейчас надеются на чудо, но к этому давно шло. Конечно, исключать ничего нельзя. Будет матч в субботу, но даже если «Урал» спасется, изменится ли он от этого ментально? У меня большой вопрос», — приводит Metaratings слова Ефремова.

Ответный стыковой матч между «Уралом» и «Акроном» пройдет в субботу, 1 июня и начнется в 15.00 (мск).