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Судейство

Сегодня, 09:50

Червиченко о судействе в РПЛ: «Надо не намекать на проблему, а разбираться с ней»

Константин Белов
Корреспондент
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» судейство Владислава Безбородова в матче 24-го тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром» (4:3).

«Думаю, что надо не намекать на проблему, а разбираться с судейством. «Спартак» поднимает вой, когда что-то идет не так, как ему нравится, и его судят, как в последнем матче. «Краснодару» не надо упускать ситуацию с Безбородовым, а нужно дожимать ее до конца. Безбородов, на мой взгляд, — самый грязный арбитр нашего футбола, если его не будет, то будет только чище», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее Червиченко заявил, что Безбородов стал причиной того, что «Спартаку» удалось перевернуть ход игры с «Краснодаром».

&laquo;Спартак&raquo; одержал волевую победу над &laquo;Краснодаром&raquo;. Самый безумный матч сезона: «Спартак» дважды проигрывал, но все же вырвал победу над «Краснодаром»

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
Владислав Безбородов
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