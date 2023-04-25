Червиченко о судействе в РПЛ: «Надо не намекать на проблему, а разбираться с ней»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» судейство Владислава Безбородова в матче 24-го тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром» (4:3).

«Думаю, что надо не намекать на проблему, а разбираться с судейством. «Спартак» поднимает вой, когда что-то идет не так, как ему нравится, и его судят, как в последнем матче. «Краснодару» не надо упускать ситуацию с Безбородовым, а нужно дожимать ее до конца. Безбородов, на мой взгляд, — самый грязный арбитр нашего футбола, если его не будет, то будет только чище», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее Червиченко заявил, что Безбородов стал причиной того, что «Спартаку» удалось перевернуть ход игры с «Краснодаром».