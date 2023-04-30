Федун — о Соболеве: «Александр, молодец! Он в прекрасной форме!»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал для «СЭ» игру нападающего Александра Соболева.

«Александр, молодец! Выдает великолепную серию — в трех матчах забил пять мячей. Он в прекрасной форме! У него против «Ростова» было три голевых момента, один из них он реализовал. Это очень хороший показатель», — сказал Федун «СЭ».

Соболев в этом сезоне провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал 9 ассистов.

«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».