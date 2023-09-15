Бывший врач «Спартака»: «Проследил закономерность: как в «Спартаке» меняется власть — часто закупка нового оборудования»

Бывший врач «Спартака» Темир Ондар, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как открыл собственную клинику.

— Кто выступил инвестором?

— Не было инвестиций!

— Это как?

— Очень помог Андрей Федун. В «Спартаке» почти с первых дней на меня повесили материальную ответственность. Как сейчас понимаю, с подачи Вартапетова, а не Андрея. С прицелом — чтобы где-то за это подтянуть.

— Если вдруг что-нибудь пропадет?

— Ну да. Я проводил инвентаризацию и проследил закономерность: как в «Спартаке» меняется власть — часто закупка нового оборудования.

— Суммы космические?

— Не то слово! При том, что старое оборудование иногда даже не распаковывалось. Об этом доложил Андрею. Он на меня взглянул с интересом: «Сделай-ка опись имущества». Фишка в чем?

— В чем?

— Оборудование офигенное! По срокам уже подлежало списанию в «Спартаке». Больше пяти лет простояло. Но оно супер! Вдобавок никто не пользовался. Снова иду к Андрею и рассказываю: есть несколько позиций, которые нужно списывать по времени. Правила такие! Хотя функционирует все нормально. Что делать? Отвечает: «Забирай!»