Доктор Лю — о Василькове: «Он принес «Спартаку» много побед»

Бывший китайский врач «Спартака» Лю Хуншен в комментарии для «СЭ» поделился воспоминаниями о работе с коллегой Юрием Васильковым, который скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

«Он очень хороший человек. Вылечил много чемпионов для «Спартака» и принес клубу много побед. О нем только хорошие воспоминания. Он известный доктор! Последний раз работал с ним при Карпине. Очень жаль», — сказал Хуншен «СЭ».

Специалист работал в команде с 1983 по 1985, с 1989 по 2002, а затем с 2006 по 2008 годы. За это время москвичи десять раз становились чемпионами страны, а также три раза выигрывали Кубок.

Кроме того, Васильков работал в сборной России по футболу и московском «Динамо».