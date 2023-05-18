Бывший врач «Спартака» Зоткин предположил, что Дзюба психологически устал

Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин прокомментировал информацию о том, что 34-летний форвард Артем Дзюба пропустит второй подряд матч «Локомотива».

«Может ли с Дзюбой быть что-то серьезное? Надо находиться внутри команды, чтобы понимать, что происходит. Все может быть. А может, он устал психологически. Могут ли проблемы со здоровьем связаны с тем, что Дзюба не прошел полноценные зимние сборы? Этот вопрос нельзя сбрасывать со счетов. У всех спортсменов, как бы они долго ни тренировались, на протяжении всего сезона появляются и подъемы, и спады. Врачам команды и тренеру надо за этим следить. Летом ему исполнится 35 лет? Ну и что? Некоторые профессионалы играют до 39. Самое главное, чтобы его физически хватало на то время, на которое рассчитывает главный тренер. Такого мощного нападающего можно выпустить во втором тайме. Он прикроет мяч и отдаст пас, с которого забьют гол. Он хорошо это делает. Дай бог ему здоровья, чтобы он еще мог играть», — приводит слова Зоткина «РБ Спорт».

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

«Локомотив» после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице с 36 очками.