Коновалов: «Было бы интересно перейти в «Спартак», это великий клуб»

Бывший вратарь «Балтики» Иван Коновалов заявил, что ему было бы интересно попробовать себя в «Спартаке».

«Мой контракт с «Балтикой»? Он истек 6 июня. Было бы мне интересно перейти в «Спартак» на роль второго вратаря? Конечно, интересно. Это великий клуб с великой историей, всегда надо быть готовым к своему шансу. Я поддерживаю здоровую конкуренцию, от этого все вратари, находящиеся в коллективе, растут. «Спартак» — родной для меня клуб, он дал мне футбольные образование, я всегда с благодарностью относился к этому», — приводит Metaratings слова Коновалова.

29-летний голкипер является воспитанником «Спартака». Коновалов перешел в «Балтику» в январе 2024 года и не провел за команду из Калининграда ни одного официального матча.