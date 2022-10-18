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Экс-вратарь ЦСКА Новиков о КДК: «А они уверены, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском языке?»

Экс-вратарь ЦСКА Новиков поделился мнением о конфликте Федотова и наставника Абаскаля
Руслан Минаев

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о конфликте главного тренера армейцев Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Идет тяжелый матч, обоюдоострый. Да, была перепалка между ними, но зачем выносить этот случай на КДК и доводить до дисквалификации Федотова? Я этого не понимаю.

Шла такая эмоциональная игра, оба тренера были в запале, можно наговорить чего угодно. Зачем раздувать из этого такой конфликт? Матч закончился, забыли и поехали дальше. Если это переводить в судебные рамки, то до чего можно тогда дойти? А они уверены, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском языке?" — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Во время матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) Федотов вступил в конфликт с Абаскалем. Федотов сказал Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, *? Что ты там машешь своими руками, *? Езжай домой, ***, клоун».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-slova-fedotova-hotyat-vy-nesti-na-kdk-a-oni-uvereny-chto-abaskal-nikogo-ne-oskorblyal-na-ispanskom-yazy-ke/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
Гильермо Абаскаль
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