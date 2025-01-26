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Сегодня, 15:30

Сметанин — о возвращении Бителло: «Я же говорил»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии «СЭ» отреагировал на прибытие полузащитника бело-голубых Бителло на сборы команды в Катаре.

«Я же говорил», — сказал Сметанин «СЭ».

Ранее Сметанин заявлял «СЭ», что Бителло извинится перед «Динамо» и вернется в расположение команды, а агенты футболиста не смогут шантажировать клуб.

Бразилец пропустил первые десять дней зимних сборов команды. По информации СМИ, полузащитник после отпуска не планировал возвращаться в Россию и вел переговоры о переходе в «Ботафого». 23 января «СЭ» сообщил, что игрок вышел на связь с «Динамо» впервые с начала сборов.

Бителло выступает за московскую команду с 2023 года. Контракт 25-летнего игрока рассчитан до лета 2028-го.

Андрей Сметанин
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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