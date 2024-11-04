Абаев: «Спартаку» не хватает стабильности»

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением об игре «Спартака» в сезоне-2024/25.

В субботу, 2 ноября, красно-белые обыграли ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ и одержали вторую победу подряд в чемпионате России.

«Спартак» – яркая команда, которая должна идти в самом верху турнирной таблицы. Но красно-белым не хватает стабильности. Только «Спартак» одержит несколько побед на старте — и все сразу начинают говорить о чемпионстве. Но клуб далеко не всегда оказывается наверху.

Сейчас «Спартак» занимает пятое место. Реальный ли это уровень команды или красно-белые объективно недобрали очков? Любая команда, которая находится на пятом месте, найдет матчи, в которых она могла бы набрать очки, но не сделала этого», – приводит слова Абаева Metaratings.ru.

После 14 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 25 очками.

Во вторник, 5 ноября, красно-белые сыграют в Москве на стадионе «Лукойл Арена» с «Ростовом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени.