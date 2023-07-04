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Абаев: «Локомотив» будет бороться за попадание в тройку в следующем сезоне"

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев считает, что железнодорожники будут бороться за медали в следующем сезоне РПЛ.

«Думаю, что «Локомотив» будет бороться за попадание в тройку. После прихода Михаила Галактионова клуб встал на правильные рельсы. Теперь надо вернуться на свои позиции, они ведь были лидерские. Считаю, что клубу поставят задачу биться за медали, все шансы для этого у «Локомотива» есть», — приводит Betonmobile слова Абаева.

В сезоне-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России, набрав 45 очков в 30 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-abaev-lokomotiv-budet-borotsya-za-popadanie-v-troyku-v-predstoyashhem-sezone
Илья Абаев
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ФК Локомотив (Москва)
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