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Сегодня, 15:40

Поляков: «Седьмое место — это низковато для «Локомотива»

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Бывший вратарь «Локомотива» Алексей Поляков оценил результаты команды в первом круге чемпионата России-2023/24.

— «Локомотив» всегда славился тем, что стремился побеждать и занимать первое или второе места. Считаю, что во втором круге команде надо прибавлять. Седьмое место — это низковато для железнодорожников, — приводит слова Полякова «Евро-Футбол.Ру».

— Чего сейчас не хватает «Локомотиву», чтобы выступать успешнее?

— Мне кажется, не хватает какой-то сыгранности. Пришли новые ребята в этом сезоне, и им надо лучше сыграться, притереться к игре друг друга. Но чтобы более детально ответить на этот вопрос, надо находиться внутри коллектива.

«Локомотив» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в 15 матчах.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Алексей Поляков
ФК Локомотив (Москва)
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